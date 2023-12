Davinson Sanchez: Kopenhag maçına her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda oynayacakları Kopenhag karşılaşması için, "Oraya her zaman olduğu gibi, ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık" dedi

