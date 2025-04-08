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        Haberler Gündem HT Trend Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması

        Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması

        CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısında saçlarının sarı görünmesi ile ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 08.04.2025 - 21:35
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        Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması
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        Sosyal medyada sarı görünen saçları nedeniyle açıklama yapan Davutoğlu "Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" dedi

        Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetildi.

        Özgür Özel ile çekilen fotoğrafını paylaşan Davutoğlu, "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu’yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" ifadeleriyle saçını sarıya boyattığı iddialarına esprili bir yanıt verdi.

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