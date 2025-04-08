Davutoğlu'ndan 'sarı saç' açıklaması
CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısında saçlarının sarı görünmesi ile ilgili açıklama yaptı
Sosyal medyada sarı görünen saçları nedeniyle açıklama yapan Davutoğlu "Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" dedi
Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetildi.
Özgür Özel ile çekilen fotoğrafını paylaşan Davutoğlu, "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu’yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı" ifadeleriyle saçını sarıya boyattığı iddialarına esprili bir yanıt verdi.