Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü önerisi yorumu 0:00 / 0:00

6’lı masanın son toplantısında CHP liderinin spesifik olarak başörtüsü teklifinden bahsetmediğini söyleyen Davutoğlu “Açıklamanın zamanlaması ve muhtevası kendi siyasi tercihidir” ifadesini kullandı. AK Parti’nin anayasa değişiklik önerisini desteklediklerini söyleyen Ahmet Davutoğlu başörtüsü meselesinin çözülmesi için tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

Habertürk'ten Sibel Erdem'in haberine göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu televizyon ve gazetecilerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bu sohbette en çok merak edilen konu CHP liderinin başörtüsü çıkışında Gelecek, Deva ve Saadet Partisi’nin etkili olup olmadığıydı…Davutoğlu’na başörtüsü teklifi konusunda CHP liderine öneride bulunduğu yönündeki iddialar soruldu. Bu iddiaları yalanlayan Davutoğlu CHP’nin başörtüsü adımını tarihi nitelikte bir adım olarak değerlendirdi. Bu adıma karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliği önermesini de olumlu bulduğunu belirtti.

ÜÇ ÖNEMLİ FAY HATTI VAR: Birincisi etnik kimlikler üzerinden oluşan fay hattı, ikincisi mezhebi kimlik üzerinden oluşan fay hattı. Bir de muhafazakar seküler hayat tarzları üzerinden yaşanan gerilim var. Şimdi biz kritik bir eşikteyiz. Ya hep birlikte ortak bir irade, ortak bir zeminde buluşarak gelecek nesillere böyle bir fay hattı bırakmayacağız ya da derinleştirererek gelecek nesillerin bu acıları anmasına sebep olacağız. En temel misyonumuz kim ne söylerse söylesin bu fay hatlarını esnetmeye yönelik her türlü çabayı desteklemektir.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI TARİHİ NİTELİKTE: Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması 6’lı masanın temel misyonuna da uygun bir açıklamaydı. 6’lı masanın daha önce açıkladığı Temel İlkeler ve Hedefler metnine bakın. Altında hepimizin imzası var. O bakımdan destek verdim.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNİ DAVUTOĞLU MU ÖNERDİ?

Hayır. Böyle bir imayı dahi Kılıçdaroğlu’na saygısızlık görürüm. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu öncesinde görüşmedik.

KILIÇDAROĞLU 6’LI MASADA BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNİ ANLATTI MI?

Hemen hemen her toplantıda, bu fay hatlarının nasıl aşılabileceği, bu sorunların nasıl çözülebileceği, farklı toplum psikolojilerinin nasıl değişebileceği her toplantının gündemi. Fay hatlarının nasıl aşılabileceği bu sorunların nasıl çözülebileceği, farklı toplum psikolojilerini olumlu yönde nasıl değişebileceği her toplantının gündemi. AK Parti ve MHP’nin ‘dini kazanımları kaybederiz’ korkusu üzerinden kendi kitlelerini konsolide etmesi çabasına karşı ne tedbirler almak gerekir. Son toplantıda da konuştuk. Ama spesifik olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun ertesi gün böyle bir açıklama yapacağı görüşü dile getirilmedi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması zamanlaması ve muhtevası kendi siyasi tercihidir. Ama zemin de uygun olduğu için buna açık destek vermekte hiçbir beis görmedim.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI ANLAMLIDIR”

Hz Mevlana’nın talebesi olarak kendimi arz ediyorum. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu da yeni bir şey söyledi. O yeni şeye yeni şeyle cevap vermek lazım. Muhafazakar kesimler farklı inançlara sahip olanların haklarını, sekülerler de muhafazakarların haklarını savunacak. Bu sadece Erdoğan’ın ailesinin çilesi değil, en çok da çocuklarını yurt dışında okutma imkanı bulamayan aileler yaşadı. Hepimizin acısıydı bu. Bu acıyı Kılıçdaroğlu’nun savunması anlamlıdır.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR TELEFONU: Kendisini aradım, teşekkür ettim. O görüşmede eşim Sare Hanım da teşekkür etti. Çünkü 3 çocuk annesi ve ihtisasını bitirirken Batı Çalışma Grubu denilen çetenin gönderdiği müfettişlerle boğuşuyordu. Evlendiğimizde üniversite öğrencisiydi. Bunları yaşadık, ben bunları unutur muyum? Geçmişte anayasaya hayır demiş. Yahu geçmiş geçmişte kaldı. Konu tek başına getirilirse CHP’nin hayır diyeceğini, Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkacağını düşünmüyorum.

“BAŞÖRTÜSÜ KADAR BASIN ÖZGÜRLÜ DE ÖNEMLİ”

CHP içindeki eleştirilere girmeyi doğru bulmam. Liderlik sadece tabanların kaygıları üzerine yapılmaz. Var olan siyasi gerçeklik üzerine de yapılır. Haklı görülebilecek eleştiriler de olur. Ekonomik sorunlar varken, özgürlük sorununu konuşmayalım. Bu yaklaşımı doğru bulmam. Özgürlük tek taraflı değil, başörtüsü özgürlüğü kadar basın özgürlüğü de önemli. Ekonomik sorunlar özgürlük ortamında çözülür. Bu bakımdan ben Kılıçdaroğlu’nu takdir ediyorum.

AK PARTİ’NİN ANAYASA TEKLİFİ: Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını da bir açıdan memnuniyetle karşıladım. Sayın Cumhurbaşkanı Klıçdaroğlu’nun teklifini bir adım öteye götürdü, anayasal düzenleme yapalım dedi. İlk defa muhalefetin söylediği bir hususta Sayın Cumhurbaşkanı bir adım öteye gitti. Ama Cumhurbaşkanı’nın daha kuşatıcı bir konuşma yapmasını beklerdim. Üslup olarak çok sert, temel hak ve özgürlükler konusunda vizyon içeren bir konuşma değil.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir