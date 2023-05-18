Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
ABONE OL

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşmenin dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi

Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Ankara’da dün akşam gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü. Görüşmede Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’ün de yer aldığı öğrenildi. Üstün yaptığı açıklamada, "Kendisini ben davet ettim. Milletvekili olarak beraber çalışmıştık, güzel bir sohbet oldu. Olumlu bir görüşmeydi. Ben ümitliyim memleket için en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 oranında oy alan Oğan’ın 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde hangi adaydan yana tavır izleyeceği, desteğini kimden yana açıklayacağı merak ediliyor. Oğan'ın bu kapsamda yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kesik Baş Cinayeti! SON DAKİKA: Tahliye kararı kaldırıldı - Zonguldak haberleri
GÜNDEM 'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!
Son dakika haberi: İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu!
GÜNDEM İstanbul'da 'organ ticareti' operasyonu!
Mossad'a bilgi sızdırma davasında 6 sanığın tahliyesiyle dosyada tutuklu kalmadı
GÜNDEM Mossad'a bilgi sızdırma davasında tutuklu kalmadı
İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı! - Güncel son haberler
GÜNDEM Kendilerine polis süsü veren İranlılar yakalandı!
Horon aşkı TIR'ı yolun ortasına bıraktırdı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! TIR'ı yolun ortasına bıraktı! Horon ...
19 Mayıs önemi nedir, o gün ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anlamı
GÜNDEM 19 Mayıs anlam ve önemi
Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte yeni iPhone ...
Avcılar'da ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; para çekmeye devam ettiler
GÜNDEM Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; para çekmeye devam ...
Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması! - Haberler
GÜNDEM Artan sıcaklıklarla ilgili kritik eşik açıklaması!
İSTANBUL DEPREMİ| Son dakika: Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son tarih!
GÜNDEM Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.