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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: DEAŞ'a bir darbe daha: 36 gözaltı var! - Son dakika haberleri

        DEAŞ'a bir darbe daha! 36 gözaltı var

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 terör örgütü DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:33
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        DEAŞ'a bir darbe daha! 36 gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Kayseri'de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı."

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        "TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonlar sonucu; pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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