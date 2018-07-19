Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen nisan ayında düzenlediği operasyon ile DEAŞ emiri M.Z.E.'yi yanında bulunan başka iki DEAŞ emiri ile birlikte gözaltına aldı. M.Z.E.'nin ifadesinde DEAŞ'a nasıl katıldığını, Deyrı Ez Zor bölgesinde yaşanan ve 700 kişinin öldürüldüğü Şaidat katilamını anlattığı ortaya çıktı. M.Z.E. 2006-2008 yılları arasında Esad güçleri adına savaştığını, 2014'te DEAŞ'a biat eden Ali Bin Talip Taburu'na katıldığını söyledi. DEAŞ içerisinde zamanla yükselip emir olduğunu belirten M.Z.E., Deyrı Ez Zor'da bir bölgenin emiri olduğunu, zırhlı araç ve tank kullandığını anlattı. 2017 yılında DEAŞ'ın Kürtler'le anlaşması üzerine örgütten koptuğunu belirten M.Z.E.'nin ifadesinde Avrupa'ya kaçmak için Türkiye'ye geldiğini söylediği bildirildi.

"700 KİŞİ DEAŞ'A İTAAT ETMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan M.Z.E.'nin 14 Aralık 2017 tarihinde Suriye'nın Deyrı Ez Zor bölgesinde bulunan Şaidat kasabasında 700 kişinin nasıl katledildiğini de anlattığı öğrenildi. 700 kişinin DEAŞ'a itaat etmedikleri için öldürüldüğünü belirten M.Z.E., katliamı DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin sağ kolu ve veliahtı Saddam El Cemal ile onun akrabası olan Deyrı Ez Zor'un komutanı Kaser el-Haddavi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

İZMİR POLİSİ YAKALADI

M.Z.E.'nin katliamı gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü Deyrı Ez Zor'un komutanı Kaser el-Haddavi de geçen nisan ayında İzmir Polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı. 700 kişinin katledildiği katliamın diğer sorumlusu Saddam El Cemal ise Irak ve ABD'nin ortak operasyonu ile geçtiğimiz aylarda yakalanmıştı. Saddam El Cemal, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye en yakın kişi olarak biliniyordu..

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