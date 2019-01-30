DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı Washington'da

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DEAŞ Karşıtı Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantının 6 Şubat'ta Washington'da yapılacağı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu toplantıya koalisyona üye 79 ülkeden temsilcilerin katılacağı belirtildi.
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ev sahipliği yapacağı bir günlük toplantıda, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı verilen mücadelede gelinen son noktanın kapsamlı şekilde ele alınacağı ifade edildi.
Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması beklenen toplantıda, söz konusu ülkelerde DEAŞ'ın yeniden güçlenmemesi için alınacak tedbirlerin ve küresel anlamda DEAŞ'la bağlantılı şebekelere karşı verilen mücadelenin de ele alınacağı kaydedildi.
"DEAŞ'IN YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI KONUSUNDA KARARLIYIZ"
Açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekilmesinden sonra Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması konusunda kararlıyız. Ayrıca DEAŞ'ın son kalan parçalarının yok edilmesi ve onun küresel amaçlarının ortadan kaldırılması konusunda Koalisyon ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada DEAŞ yenildikten sonra Suriye'de yerlerinden edilmiş insanların evlerine gönüllü şekilde dönebilmeleri yönündeki "istikrar çabalarının" Koalisyon tarafından sürdürüleceğine işaret edildi.
Son DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, 12 Temmuz 2018'de Brüksel'de gerçekleştirilmişti.
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