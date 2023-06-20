Kurşunlu Şelalesi'nde görülen bu canlı akışın, kentteki diğer şelaleler için de geçerli olduğunu vurgulayan Kaya, diğer şelalelerin akış debisinin geçen yıllara göre daha iyi durumda olduğunu ve ziyaretçilerini daha coşkulu bir şekilde kabul ettiğini dile getirdi.