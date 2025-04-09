Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Declan Rice tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Declan Rice tarihe geçti!

        Arsenal'in İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasının ardından yapılan maçlarda iki frikik golü atan ilk futbolcu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Declan Rice tarihe geçti!
        ABONE OL

        İngiltere temsilcisi Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetinde Declan Rice, müsabakada 12 dakika içinde attığı iki şık frikik golüyle tarihe geçti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ise daha önce 4 futbolcu grup maçları sırasında bir maçta 2 frikik golüne imza atmıştı.

        Galatasaray'da forma giydiği dönemde Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech de UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda İngiliz ekibi Manchester United'a 2 frikik golü atmış ve karşılaşma 3-3 berabere bitmişti. Grup maçlarında ayrıca Rivaldo, Cristiano Ronaldo ve Neymar, aynı başarıyı göstermişti.

        İngiliz futbolcu Declan Rice; Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Hakim Ziyech'in ardından aynı Şampiyonlar Ligi maçında iki serbest vuruş golü atan beşinci oyuncu olurken, bunu Real Madrid'e karşı yapan ilk oyuncu oldu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 2 frikik golü atan oyuncular şu şekilde:

        Futbolcu Takımı Rakip Takım Yıl
        Declan Rice Arsenal Real Madrid 2025
        Hakim Ziyech Galatasaray Manchester United 2023
        Neymar PSG Kızılyıldız 2018
        Cristiano Ronaldo Real Madrid Zürih 2009
        Rivaldo Barcelona Milan 2000
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"