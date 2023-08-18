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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te devrilen duvarın altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti

        Gaziantep'te traktörün çarptığı duvarın altında kalan dede ve torunu öldü

        Gaziantep'te tam bir facia yaşandı. Kentte bir traktörün çarptığı duvar devrildi. Duvarın altında kalan 73 yaşındaki Ramazan Tuncer ile 12 yaşındaki torunu Süleyman Tuncer yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:31
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        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
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        Gaziantep'te traktörün çarpmasıyla yıkılan duvarın altında kalan dede ve torunu hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, merkez Şehitkamil ilçesi kırsal Orduca Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kalan Ramazan Tuncer (73) ile torunu Süleyman Tuncer (12) yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Dede ve torunu ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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