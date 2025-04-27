DeepMind çalışanları İsrail bağlantılı anlaşmalara karşı sendikalaşıyor

DeepMind çalışanlarının sendikalaşma hareketi, Google’ın Şubat 2025’te yapay zekanın silah veya zarar verici askeri uygulamalarda kullanılmayacağına dair 2018 taahhüdünü geri çekmesiyle ivme kazandı. Özellikle Google’ın İsrail ile 1.2 milyar dolarlık Project Nimbus bulut sözleşmesi, çalışanlar arasında etik kaygılar uyandırdı. Medya raporları, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’deki hedef belirlemede yapay zeka sistemleri kullandığını öne sürerken, bu sistemlerin Google teknolojileriyle bağlantısı belirsizliğini koruyor. Financial Times’a konuşan bir DeepMind mühendisi, çalışanların yenilikçi yapay zeka çalışmalarının çatışmalarda kullanılmasından endişe duyduğunu belirtti.

Google, İsrail ile ilişkileri nedeniyle daha önce de çalışan protestolarıyla karşılaştı. 2024’te Project Nimbus’a karşı çıkan 28 Google çalışanı, protestoları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Ayrıca Mayıs 2024’te DeepMind çalışanları, yönetime askeri sözleşmeleri sonlandırma çağrısı yapan bir mektup sunmuş, ancak bu talep reddedilmişti. Son dönemde, etik taahhütlerden vazgeçildiği gerekçesiyle en az beş DeepMind çalışanı istifa etti.

SENDİKANIN AMAÇLARI VE OLASI ADIMLAR

Londra’daki DeepMind çalışanlarının sendikalaşma girişimi, resmi tanınma için personel oylaması gerektiriyor. Başarılı olunursa, sendika Google’ın savunma sanayiiyle ilişkilerine karşı çıkmayı ve gerekirse grev gibi eylemleri değerlendirmeyi planlıyor. CWU temsilcisi, DeepMind çalışanlarının çoğunun etik ve anlamlı işler yapma idealiyle şirkete katıldığını, ancak şirketin savunma sektöründen kâr önceliğinin bu değerleri gölgelediğini ifade etti. Google ise Financial Times’a, yapay zekanın sorumlu geliştirilmesine bağlı olduğunu ve çalışanlarla açık iletişim kurduğunu belirtti.

DeepMind çalışanlarının sendikalaşma girişimi, teknoloji devlerinin yapay zeka teknolojilerinin askeri kullanımına dair etik tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Google’ın İsrail ile ilişkileri ve Project Nimbus sözleşmesi, hem çalışanlar hem de kamuoyu nezdinde tartışılmaya devam ederken, bu hareketin teknoloji sektöründe sendikalaşma eğilimini güçlendirmesi bekleniyor.