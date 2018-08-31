Defensa y Justicia - Belgrano karşılaşma önü

Defensa y Justicia ve Belgrano, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:15. Defensa y Justicia 5 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Belgrano 5 puanda ve 9. sırada. Defensa y Justicia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Belgrano, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Defensa y Justicia kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 2.90, Belgrano sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Defensa y Justicia son hafta oynanan Belgrano maçında 1-1 berabere kaldı.

Belgrano ise Defensa y Justicia karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Defensa y Justicia, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Belgrano, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Belgrano 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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