Defensor Sporting - Danubio maçı rakamları

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Defensor Sporting, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Danubio takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Defensor Sporting 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Danubio 1 puanda ve 5. sırada. Defensor Sporting, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Danubio son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Defensor Sporting kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Danubio sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Defensor Sporting önceki hafta Boston River mücadelesinde 0-1 kazandı.

Danubio ise Racing Club Montevideo maçında 5-2 yenildi.

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