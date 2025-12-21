Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Define bulmaya girdiği tünelden çıkamadı | Son dakika haberleri

        Kaçak kazı için girdiği tünelde metan gazından zehirlendi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan Sezer Ayhan (32), girdiği tünelde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 23:34 Güncelleme: 21.12.2025 - 23:34
        Define bulmaya girdiği tünelden çıkamadı
        Aydın'daki olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sezer Ayhan ve arkadaşı T.Y. (44), iddiaya göre define bulmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kaçak kazı yaptı. Açılan dar ve 20 metre uzunluğundaki tünele giren Ayhan’dan, bir süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Aydın ve İzmir AFAD, JAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içinde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI

        Ayhan’ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
