Defne Kurt'tan 4 günde 3. dünya şampiyonluğu!
Milli para yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde dünya şampiyonu olarak şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.
Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.
Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.
Defne Kurt, şampiyonada daha önce SM10 kategorisi 200 metre karışıkta ve S10 kategorisi 50 metre serbest stilde de dünya şampiyonu olmuştu.