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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

İyi bayramlar sizlere. Yaz şahane geçiyor. Her şey çok güzel. Konserler başlıyor, o yüzden keyfim çok yerinde. Çalışmak iyi bir şey. Yeni bir diziyle dönüyorum. Televizyonda yeni bir iş olacak. Hem dizi hem televizyon programı hem de konserler derken bu sene çok çalışacağım gibi gözüküyor.

"CAN SIKICI BİR DURUM"

Ev sahibine kira ödemediği iddiaları ile gündeme gelen ve davalık olan Defne Samyeli, konuyla ilgili "Avukatım takip ediyor. Can sıkıcı bir durum, yapacak bir şey yok. Hakkımı korumak için ben de her vatandaş gibi mahkemelere başvuruyorum" şeklinde açıklama yaptı.

"KİMSEYE KÜSKÜNLÜĞÜM YOK"

Samyeli, gazetecilerin herhangi birine küskünlüğü olup olmadığı yönündeki sorulara "Benim kimseye küskünlüğüm yok. Hayat çok uzun arkadaşlar" sözleriyle yanıtladı. Defne Samyeli böylelikle eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kırgın olduğu iddialarını yalanlamış oldu.