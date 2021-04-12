EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olduğuna dair haberlerle gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, "İsmimi kullanmakla tehdit etmişti. Manevi tazminat davası açmıştım. Ben de 'mahkeme karar versin' dedim ve mahkeme de kararını verdi. Ben de kiramı ödedim" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni bir ev aradığını söyleyen Samyeli, "Daha evimi taşımadım. Ben kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara mağruz kaldım. Hiçbir zaman boyun eğmedim" demişti.