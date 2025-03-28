Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Defne Samyeli: Geleceğe dair umutlarımızı birlikte filizlendirdik - Magazin haberleri

        Defne Samyeli, 'Dürüstlük Zirvesi'nde konuştu

        Defne Samyeli, Galatasaray Üniversitesi Dijital Dönüşüm Kulübü tarafından düzenlenen "Integrity Summit" adlı kariyer zirvesinde öğrencilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dürüstlük Zirvesi'nde konuştu
        ABONE OL

        Defne Samyeli, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği 'Integrity Summit' (Dürüstlük Zirvesi) adlı etkinlikte konuştu.

        Sunuculuk sonrası; şarkıcılık, spikerlik ve oyunculuk yapan Defne Samyeli, kariyerine ilişkin soruları da yanıtladı.

        Defne Samyeli, ilk albümü 'Tek Başına'yı 1994'te çıkardı.

        REKLAM

        Defne Samyeli, etkinlikten fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: Galatasaray Üniversitesi’nde gencecik arkadaşlarımla bir araya geldik, sohbet ettik. Benim kariyer yolculuğum tam 35 yıl. Bu, üniversitede beni dinleyen arkadaşlarımın ve büyük ihtimalle bu satırları okuyan birçok kişinin yaşından büyük. Yaptığım iş dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren toplumu şekillendirmede büyük pay oynayan medyanın ve haber dünyasının bir çalışanı olarak tecrübe ettiklerim, yazdıklarım, çizdiklerim, anlattıklarımla bir zaman yolculuğuna çıktık hep birlikte o gün. Geleceğe dair umutlarımızı birlikte filizlendirdik.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #defne samyeli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Organları umut oldu... Kahreden kaza!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        Denizlispor Başkanı Ergil'den açlık grevi kararı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        İngiltere Kralı 3. Charles, hastaneye kaldırıldı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        Tüp bebekte yüzde 30 katılım payı
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        ABD Başkan Yardımcısı Grönland'a gidecek
        Hiperosmi riskine dikkat!
        Hiperosmi riskine dikkat!
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
        Immobile'den ayrılık sinyali!
        Immobile'den ayrılık sinyali!