Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu genç yaşına rağmen sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip biri haline geldi. Peki Derin Talu kimdir? İşte Derin Talu'nun biyografisi...

DERİN TALU KİMDİR?

Derin Talu, Defne Samyeli 2003 yılında Show TV'de haber spikerliği yaptığı zamanlarda dünyaya gelen küçük kızıdır. 4 Eylül 2003 İstanbul doğumludur. 1.73 boyundadır. Babası Eren Talu'dur. Günümüzde lise eğitimine devam etmektedir. Son dönemlerde sık sık kendisinden 7 yaş büyük olan model ve oyunculuk yapan ablası Deren Talu ile karıştırılmaktadır. Derin Talu, annesi ve ablası gibi model ve oyuncu olabileceğini söylemiştir. Anne ve babası, baba Eren Talu iflasın eşiğine gelince ayrılmıştır. 2011 yılında Eren talu'dan boşanan Defne Samyeli, Derin Talu ve ablası Deren Talu'nun velayetini alıp ve haber spikerliğini bırakarak oyunculuğa başlamıştır. Defne Samyeli lk kez Kurtlar Vadisi'nde oyuncu olarak ekrana gelmiştir.