Defne Samyeli'nin kızları: İstesek zengin koca bulurduk
Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, kendileri hakkında sosyal medyada yapılan, 'zengin koca avcıları' yorumlarına yanıt verdi
Defne Samyeli'nin kızları, 28 yaşındaki Deren Talu ile 21 yaşındaki Derin Talu; 'zengin koca avcıları' şeklindeki yorumlara yanıt verdi.
İki kardeş, Instagram hesaplarından videolu bir açıklamada bulundu.
Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" dedi. Derin Talu; "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" diye konuştu.
Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.