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        Haberler Magazin Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu 'zengin koca avcısı' yanıtı - Magazin haberleri

        Defne Samyeli'nin kızları: İstesek zengin koca bulurduk

        Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, kendileri hakkında sosyal medyada yapılan, 'zengin koca avcıları' yorumlarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:35
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        "İstesek zengin koca bulurduk"
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        Defne Samyeli'nin kızları, 28 yaşındaki Deren Talu ile 21 yaşındaki Derin Talu; 'zengin koca avcıları' şeklindeki yorumlara yanıt verdi.

        İki kardeş, Instagram hesaplarından videolu bir açıklamada bulundu.

        Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" dedi. Derin Talu; "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" diye konuştu.

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        Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.

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