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HaberlerMüzikDefne Samyeli single çıkartıyor - Magazin haberleri

Defne Samyeli single çıkartıyor

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla single çıkaracağını takipçileriyle duyurdu. Samyeli, single çalışmasının aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sunulacağını ifade etti

Defne Samyeli

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla single çıkaracağını takipçileriyle duyurdu. Çeşitli mekanlarda sahne alan Samyeli, prodüktör Samsun Demir ile birlikte çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

Samyeli'nin, "Aylardır sabırsızlanıyordum sizlerle paylaşmak için. Ayrıntılar daha sonra..." notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Öte yandan Samyeli, single çalışmasının aralık ayında dinleyicilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 yıldır birliktelik yaşayan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı.

 

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