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Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti

Adana korkunç bir olaya şahit oldu. Değirmen taşına sıkışan Nuran İl, feci şekilde can verdi. Genç kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Değirmen taşına sıkışan kadın hayatını kaybetti
İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde değirmen taşına sıkışan kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir değirmende meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Değirmende çalışan Nuran İl, buğday öğütme yaptığı sırada değirmen taşına elini kaptırıp arasında kaldı.

Taşların arasında sıkışan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve olay yeri ekipleri geldi. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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