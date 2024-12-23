Show TV’nin sevilen dizisi Deha 14. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 14. Bölümünde Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sardı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 14. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…