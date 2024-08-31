Deha oyuncuları ve konusu: Show TV'nin yeni dizisi Deha dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı?
Show TV'nin yeni dizi projesi Deha için geri sayım resmen başladı. Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez gibi isimleri başrolde buluşturan dizi, sezonun en merak edilen yapımları arasında yerini aldı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini konu alan dizi, tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Deha dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Deha dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Deha oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.
Yeni sezonda Show TV’de izleyici karşısına çıkacak olan Deha dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kadrosunda Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez’in yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Büyük ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Ay Yapım imzalı dizi; biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alıyor. Peki, Deha dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Deha oyuncuları kimler, konusu nedir?
DEHA DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!
Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Deha dizisi, yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncuların yer aldığı yapımın tanıtımı büyük ilgi gördü.
Deha’nın dikkat çekici ilk tanıtımı; dizinin sürükleyici senaryosuna dair heyecanı yükseltirken aile içi intikam hikâyesinin ilk sinyallerini verdi.
DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?
Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Deha yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.
Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.
DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Deha dizisinin oyuncu kadrosunda;
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.