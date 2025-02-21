'Deha'nın, 21'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte 'Deha'nın 21. Bölüm 2 Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda Devran’ın değişimi dikkat çekerken Sofi ile yaptığı konuşma kafaları karıştırıyor. En başından beri farklı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünen Devran’ın intikam uğruna babasına yapacağı hamle, yeni bölüme olan merakı daha da arttırıyor.