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        Haberler Televizyon 'Deha'nın 26'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın 26'ncı bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 26'ncı merak dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 00:26 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:26
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        "Benim çocuğum mu olacak?"
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 26'ncı bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 26. Bölüm 2. Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran, Cesur’dan bir çocuğunun olacağını öğrenirken ikilinin baba sevgisi üzerine yaptıkları konuşma duygu dolu anlar yaşatıyor.

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        Karahan, İmre’ye onunla evlenmesi halinde Devran’ın hayatta kalacağını söylerken İmre’nin cevabı, yeni bölümde yaşanacaklara dair ilk sinyalleri veriyor.

        Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #deha
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