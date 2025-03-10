'Deha'nın aksiyon dolu yeni bölümünde savaş giderek alevlendi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecanı yüksek yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Dizinin 23'üncü bölümünde Devran annesini korumak için Aysel kozunu İskender’in önüne sürdü. Devran, Karahan’la İskender’e karşı yeni bir ortaklığa girerken baba - oğul arasındaki soğuk savaş giderek kızıştı. Finalde ise İskender, Devran’ı Karahan’ın önüne koymak için oyun oynarken Devran bu işten sıyrılmak için Kuduz’u ateşin altına attı. Karahan’ın ellerinde Kuduz’un başına ne geleceği yeni bölüme dair merakı yükseltti.

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‘Deha’, reytinglerde ise ABC1 20+’da; 4,20 izlenme oranı (reyting) 10,13 izlenme payı (share), AB’de; 3,45 izlenme oranı (reyting) 9,30 izlenme payı (share), Total’de de; 3,15 izlenme oranı (reyting) 8,00 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, ‘Deha’, Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan'dan oluşuyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’, yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

'DEHA’NIN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yeni bölümünde Devran, Karahan ile ortaklığı sonucunda İskender’i oyuna getirdi. İskender, bir kez daha Devran’a yenilmesinin acısını Gülce’den çıkarmak istedi ama Devran annesini korumak için İskender’i Aysel’in eski kocasının katili olduğunu ihbar etmekle tehdit etti. İmre babasını annesinin öldürdüğünü öğrenip büyük bir şaşkınlık yaşarken köşeye sıkışan İskender büyük bir sinir krizi geçirdi.

Devran Bir Kez Daha İpleri Eline Aldı:

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İmre bütün bu olayların arasında büyük bir aşk acısı çekip bir yandan da Devran’ın hayatını kurtarmak için olması gereken ameliyatın ödemesi için para bulmaya çalıştı. Ailesinden gittiği herkes onu geri çevirirken o çözümü Karahan’da buldu. Devran’la ilk kez bağış gecesinde karşı karşıya gelen İmre kendini ona açıklamaya çalıştı. Ama Devran benim içimde açtığın yara hiçbir zaman kapanmayacak diyerek İmre’ye yeni bir şans vermeyeceğini açıkça ifade etti.