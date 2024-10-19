'Deha'nın yeni tanıtımı yayınlandı

'Deha'nın yeni tanıtımda Devran bir babaya ihtiyacı olduğunu söylerken Sofi, Devran’a destek oluyor. Sofi’nin karşısındaki kişinin yeminini bozmaya değer mi diye sorması Sofi ve geçmişine dair akıllarda soru işareti bırakırken Sofi’nin ne cevap vereceği merak uyandırıyor.

İskender, Devran’a babası olduğunu hatırlatırken ondan tecrübeli olduğunu söyleyerek ona gözdağı veriyor. Cesur, “Her meseleyi öyle parayla çözemezsin” sözleriyle İskender’in yüzüne gerçekleri sert bir şekilde çarpıyor. Aysel’in Gülce’yle savaşı devam ederken Devran’ın aile evine gelen kişilerin kim olduğu yeni bölüme dair heyecanı arttırıyor.

REKLAM 'DEHA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Devran’ın zaferi İskender’de öyle bir hezimet yaratır ki bu defa oğluna sert bir baba nasihati vermeye karar verir. Devran, Boran’ın katiline en yaklaştığını düşündüğü anda Cesur’un kimseye hissettirmeden gerçekleştirdiği hamlesiyle büyük bir şok yaşar. Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da ipin ucunda gördüğü bir seçeneğe yatırmak zorunda kalınca ders verme sırası İskender’e gelir. Bu defa babalık sınavını veren Sofi olur ve Devran’ın yardımına koşar. Fakat İskender, Devran’la işini henüz bitirmemiştir.