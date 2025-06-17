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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!

        İzmir Menemen'de, otomobilin, hasarlı kazaya karışan ve sol şeritte bekleyen taksiye çarptığı kazada, taksinin içinde yolcu olarak bulunan 76 yaşındaki Yüksel Doğdu, yola savruldu. Doğdu, olay yerinde can verirken, dehşete düşüren kaza kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:25 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:26
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        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
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        İzmir'de kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkiinde meydana geldi. Alper Taşçı (36) yönetimindeki taksi, önünde giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı.

        TAKSİYİ SOL ŞERİTTE DURDURDU

        DHA'daki habere göre Taşçı, kazanın ardından taksiyi sol şeritte durdurdu. Diğer otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti.

        ARACIN İÇİNDEN YLOLA SAVRULDU

        Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. (33) yönetimindeki otomobil, yolda duran taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu 76 yaşındaki Yüksel Doğdu yola savruldu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğdu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İKİ SÜRÜCÜ DE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Her iki sürücü de işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Ölümle sonuçlanan ikinci kazanın olduğu an, otoyoldaki güvenlik kameralarına yansıdı.

        FECİ KAZA ANI KAMERADA

        Kayıtlarda, taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracı durdurduğu görülüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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