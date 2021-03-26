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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET ANI! Son dakika: 7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu!
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7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Bir anda fırladı

İstanbul Bağcılar'da feci kaza! Sokakta oynadığı sırada aniden yola fırlayan 7 yaşındaki Muhammed Alhabid'e hafif ticari araç çarptı. Korkunç kazada hafif ticari aracın üzerinden geçtiği çocuk, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı

DEHŞET ANI! Son dakika: 7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu!
7 yaşındaki çocuğun korkunç sonu!
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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, sokakta oynadığı sırada hafif ticari aracın önce çarpıp daha sonra da üzerinden geçtiği 7 yaşındaki Muhammed Alhabid, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Mart Salı saat 08.20 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde oyun oynamak için sokağa çıkan Muhammed Alhabid'e, rampadan aşağı inen 07 ALZ 377 plakalı hafif ticari araç çarpıp, daha sonra da üzerinden geçti. Kaza sonrası yerde kalan Muhammed'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında kalan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'LASTİĞİ KAFASININ ÜZERİNDE DURDU'

Hayatını kaybeden çocuğun amcası Faris Alhabid, "Çocuğa çarptı, daha sonra da lastiği kafasının üzerinde durdu. Ben gördüm." dedi. Kaza anını gören Abdukadir Bedir de, "Çocuk orada oynuyordu. Çocuk çıkınca, şoför de çocuğu görmedi. Bir anda çocuğa vurdu. Kafası lastiğin altında kaldı. Kafası ezildi. Biraz direndi. Bir on dakika falan. Ambulansı çağırdık. Hastanede yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda hayatını kaybetti" diye konuştu.

'KANLAR İÇİNDE YATIYORDU, ŞOFÖR KAÇMADI'

Veysel Güney ise, "Ben 3'üncü katta oturuyorum. Acı bir fren sesi duydum. Sonra güm diye bir ses geldi. Daha sonra kadın sesi geldi. Kadın çığlık atmaya başladı. Sonra annesi kaldırıma getirdi. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Şoför kaçmadı. Ambulansı beklediler. Sonra ambulansa koyup götürdüler, hastanede de rahmetli oldu" şeklinde konuştu.

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