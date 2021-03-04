Kameraya yansıdı! Husumetlisi markette boğazına bıçak dayadı! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da yaşanan saldırı olayı, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markette yaşandı. H.G., alışveriş yaptığı markette ödeme yapmak için kasaya yöneldi.

BİR ANDA BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

DHA'da yer alan habere göre ancak bu sırada içeri husumetlisi A.A.A. girdi. A.A.A., cebinden çıkardığı bıçağı giriş kapısına sırtı dönük halde olan H.G.'nin boğazına dayadı.

Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti.

MARKET ÇALIŞANI BIÇAĞI KAPTI

Çıkan arbedede saldırgan ve H.G. ile bir müşteri yere düştü. Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı. H.G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, A.A.A.'ı gözaltına aldı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Marketteki korku dolu anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, H.G.’nin kasada ödeme yaptığı sırada A.A.A.’nın içeriye girdiği, H.G.’nin boğazına bıçak dayaması ve market çalışanı ile müşterilerin müdahalesi yer alıyor.