KATİL ÇOCUK... Son dakika: Daha 12 yaşındaydı, 9 yaşındaki kuzenini vurdu - Haberler

12 yaşında katil oldu! 0:00 / 0:00

DHA

Karaman'da, dün Ermenek'e bağlı Balkusan köyünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Ş.D. (12), evlerinde amcasının oğlu Yasin D. (9) ile birlikte babası T.D.'ye ait tüfeği alıp, oynamaya başladı.

KÜÇÜK ÇOCUK KARNINDAN VURULDU

DHA'da yer alan habere göre Ş.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Yasin D.'nin karnına isabet etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan aile, Yasin D.'yi kanlar içinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin D. yaşamını yitirdi.

KATİL ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Yasin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma da Ş.D.'nin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.