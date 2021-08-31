İstanbul trafiğinde "Pes" dedirten olay! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün saat 19.00 sıralarında Fatih Fevziye Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde oturttuğu çocuğa motosikleti kullandırırken kendisi cep telefonuyla konuşan kişi görenleri şaşkına çevirdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre cep telefonuyla konuşurken motosikletin kontrolünü tamamen çocuğa bırakan kişi, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye soktu. Görüntülerdeki motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.