Korkunç olay! Yanmış hale bulundu 0:00 / 0:00

AA

Bursa'da yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) tüneli inşaatında yanmış erkek cansız bedeni bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nden geçen inşaat halindeki yüksek hızlı tren tünelinin girişinde yanmış cansız beden gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeyi şeritle kapatan ekipler, cansız beden üzerinde inceleme yaptı. Cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu belirleyen ekipler, kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cansız beden, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan cansız bedenin yakınlarında Tanju Özen'e (29) ait kimlik ile bir çakmak bulundu. Kimliğin cansız bedene ait olup olmadığı araştırılıyor.