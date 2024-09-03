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        Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET! Son dakika: Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü - Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 32 yaşındaki Eren Dildöken, boşandığı eski eşi 29 yaşındaki Nebahat Yükçü'nün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Eren Dildöken, Nebahat Yükçü'ye pompalı silahla ateş etti. Göğsünden yaralanan Nebahat Yükçü olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletle kaçan Eren Dildöken ise daha sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 07:42 Güncelleme: 03.09.2024 - 07:45
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        Kuşadası'nda kadın cinayeti! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Yükçü (29) hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaçan Dildöken daha sonra yakalandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi.

        Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Eren Dildöken, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dildöken'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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