Teröristin kıyafet oyunu!

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
KIYAFETLERİNİ BİRBİRLERİYLE DEĞİŞTİRDİLER
DHA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
5 DAKİKA SONRA FARKLI KIYAFET
Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görüntülerde yer aldı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.
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