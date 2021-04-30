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HaberlerGündemGüvenlikDEHŞET KAMERADA! Son dakika: Teröristin kıyafet oyunu!
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Teröristin kıyafet oyunu!

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda patlayıcılarla yakalanan iki şüphelinin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri yer aldı. Terör şüphelilerinin 5 dakika içinde birbirleriyle kıyafetlerini değiştirdikleri kameraya yansıdı

DEHŞET KAMERADA! Son dakika: Teröristin kıyafet oyunu!
Teröristin kıyafet oyunu!
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DHA

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KIYAFETLERİNİ BİRBİRLERİYLE DEĞİŞTİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

5 DAKİKA SONRA FARKLI KIYAFET

Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görüntülerde yer aldı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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