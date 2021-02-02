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Bayılıp rayların üzerine düştü! "Fark etmese ölmüştüm!"

Samsun'da tramvay beklediği durakta aniden fenalaşıp bayılan, raylara düşen ve kadın vatmanın dikkati sayesinde kurtulan Merve Huntürk (21),o anları anlattı. Tramvayın makinistine teşekkür eden Huntürk, "Eğer fark etmeseydi şu an hayatta bile olmayabilirdim. Çok kötü şeyler olabilirdi. Hayatının kıymetini bilsin herkes" dedi

ÖLÜMDEN DÖNDÜ| Son dakika: Raylara düşen genç kadın dehşeti anlattı
Bayılıp rayların üzerine düştü! Dehşeti anlattı!
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DHA

Samsun'da, 28 Ocak'ta Atakum ilçesinde hatif raylı sistemin Türk-İş durağında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Durakta tramvay bekleyen Merve Huntürk (21),aniden fenalaşıp raylara düştü. Bir süre sonra durağa yaklaşan tramvayın makinisti Merve Yıldız Öker (33),raylar üzerindeki Huntürk´ü fark etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre tramvayı durduran Öker, baygın olan genç kıza ilk müdahaleyi de kendisi yaptı. Ardından da durumu Hafif Raylı Sistem Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine durağa sağlık ekipleri sevk edildi. Huntürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale sonrasında Merve Huntürk, taburcu oldu. Neden bayıldığının teşhisi için doktora gittiğini ve sürecin devam ettiğini söyleyen Huntürk, yaşadıklarını anlattı.

Evine gitmek için tramvaya binmek üzere durağa gittiğini belirten Huntürk, "Tramvay durağına geldim. Telefonla arkadaşımla konuşuyordum, panoda yazan tramvayın geliş süresine baktım, 4 dakika yazıyordu. En son 1 dakikaya kadar gördüm sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum.

"DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ DEFA BAYILMIŞTIM"

Gözümü açtığımda yatıyordum, yanımda vatman hanımefendi ve birkaç tane de vatandaş vardı. Sonra beni hastaneye götürdüler. Gerekli müdahaleler yapıldı sonra da taburcu oldum.

Daha önce de birkaç defa bayılmıştım. Sadece bu kadar ileri boyutlu ilk defa oldu. Şu anda tam bir teşhis konulmadı hala tahlillerle uğraşıyorum. Sonucu ben de bekliyorum" dedi.

"HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"

Güvenlik kamerası görüntüsünü izlediğinde kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen Merve Huntürk, "Kendimi o halde görmek beni çok üzdü. Zaten hayatta olmam bir şans eseri bir mucize olduğumun bilincindeyim. Sosyal medya üzerinden makinist Merve Hanım´a ulaşıp teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun. Allah beterinden korudu, daha kötü sonuçlar olabilirdi. Sonuçta rayların üzerine düşüyorum, Allah kurtardı beni.

"DİKKAT ETMİYEBİLİRDİ"

Beni görmeseydi, sonuçta fark etmeyebilirdi, kısıtlama vardı, sokakta kimse yoktu. Dikkat etmeyebilirdi, yavaşlamaları da zor olan araçlar tramvaylar. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir mucize eseri hayatta kaldım. Eğer fark etmeseydi şu an hayatta bile olmayabilirdim. Çok kötü şeyler olabilirdi. Hayatının kıymetini bilsin herkes. Şu anda geçirdiğimiz bir saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

"FARK EDİLEMEYEBİLİRDİ HAVA KARANLIKTI"

Raylara düşen genç kızı fark edip tramvayı durdurarak ilk müdahaleyi yapan 4.5 yıllık makinist Merve Yıldız Öker ise, "Her gün aslında birçok olay, tehlike atlatıyoruz. Ama böyle bir olay yaşamadım daha önce. Dikkat bizim için çok önemli. Gördüğüm anda koşup yardım ettim.

Makinistlik görevinde dikkat çok önemli bir unsur. Hat içerisinde günde onlarca olayla karşılaşabiliyoruz, yaya, hayvanlar girebiliyor. O akşam da dikkatim sayesinde, fark edilemeyebilirdi, hava karanlıktı çünkü.

"GEÇ FARKETTİĞİMDE KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ"

Daha geç fark edebilirdim, sonuçta trenler ağır makineler olduğu için durma payları biraz daha uzun, normal araçlar gibi değil. Geç fark ettiğimde daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Çok mutluyum yardım edebildiğim için. Erken fark ettiğim, daha kötü sonuçlar olmadığı için mutluyum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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