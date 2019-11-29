Dehşetin ardından tahliye olmuştu! O 'değnekçi' yine bıçakladı - Haberler

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İstanbul Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklayarak yaralayan "değnekçi" Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun, iki hafta önce yine birini bıçakladığı ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Beykoz Kavacık’ta değnekçilik yapan Mehmet Ali Sadıkoğlu'nun vukuatları son bulmuyor. Beykoz'da 2 Mayıs 2018 tarihinde Mehmet Ali Sadıkoğlu, park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk'ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. O dönem tutuklanarak cezaevine gönderilen Sadıkoğlu ilk celsede tahliye edilmişti. Tahliye kararına tepki gösterilmesi üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tahliyesine itiraz etmiş ancak talep reddedildi.

TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Değnekçi Mehmet Ali Sadıkoğlu, yeniden ortaya çıktı. 13 Kasım günü, Çubuklu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bu kez yüksek sesle müzik dinliyor diye Mehmet Ali Taşdemir'e saldırdı. Taşdemir aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay sonrası harekete geçen polis, Sadıkoğlu'nu gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Sadıkoğlu "Kasten adam yaralamak" suçundan tutuklandı.

SABIKA KAYDI KABARIK

Emniyette yapılan sorgulamada, Sadıkoğlu'nun suç kaydı kabarık çıktı. Sadıkoğlu'nun 7 kez kasten yaralama suçunun yer aldığı kayıtları şöyle: 1 adet uyuşturucu madde kullanmak, 1 adet cinsel saldırı, 1 adet mala zarar verme, 1 adet tehdit ve 1 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet.

İSTİNAF CEZAYA 1 AY EKLEMİŞTİ

Önceki dosyadan yargılanan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını 5 yıl 7 ay 15 güne çıkarmıştı.



