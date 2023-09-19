Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı! Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan 24 yaşındaki eski kız öğrencisi B.Y., savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. B.Y.'nin ifadesinde, Doç. Dr. Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:29 facebook

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