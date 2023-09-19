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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı! - Son dakika Diyarbakır haberleri

        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

        Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı odasında bıçaklayan 24 yaşındaki eski kız öğrencisi B.Y., savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. B.Y.'nin ifadesinde, Doç. Dr. Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:29
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        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
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        Diyarbakır'da olay, dün saat 11.00 sıralarında, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında meydana geldi.

        KIZ ÖĞRENCİSİNİN SALDIRISINA UĞRADI

        DHA'da yer alan habere göre Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında eski kız öğrencisi B.Y.'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.

        SALDIRGAN POLİSE TESLİM EDİLDİ

        Başından yaralanan Yılmaz, üniversitenin tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı. B.Y. de üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından bina içinde yakalanıp polise teslim edildi.

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        "GERİ ZEKALI DEDİĞİ İÇİN PSİKOLOJİM BOZULDU"

        Gözaltına alınan B.Y. ifadesinde, Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu, o dönem kendisine sürekli 'geri zekalı' diye hitap ettiğini, arkadaşlarının kendisine böyle hitap etmeye başladığını, onun yüzünden disiplin cezası aldığını ileri sürüp, psikolojinin bozulduğunu ve bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        AKIL VE RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

        Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Y., savcılık talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi.

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