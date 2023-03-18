Dele Alli, İtalya yolcusu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dele Alli, İtalya yolcusu!

İtalyan basını, Beşiktaş'ta beklentilerin uzağında kalan Dele Alli'nin Serie A'da forma giyeceğini duyurdu

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, beklentilerin çok uzağında kalınca, Şenol Güneş tarafından Başakşehir maçında kadroya alınmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar da tribünde oturabileceğini açıkladı.
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Siyah-Beyazlılar'da istenmeyen adam ilan edilen İngiliz için ise İtalya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına göre; Serie A'nın iki büyük devi Dele Alli'yi transfer listesine aldı.
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Haberde şu ifadelere yer verildi: "Milan ve Inter, Dele Alli için hamle peşinde... Dele yaz aylarında Serie A fırsatı yakalayabilir. Milan ve Inter için maliyeti çok yüksek olmayabilir." 
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    "Dele, Everton'dan kiralık gittiği Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemedi ve sezonun geri kalanını tribünde geçirebilir." 
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Haberin devamında ise Everton Menajeri Sean Dyche'nin şu sözlerine yer verildi: "Artık yaz aylarında hepimiz tekrardan bir araya geldiğimizde bekleyip göreceğiz neler olacağını. Çünkü Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmesi var."
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Yönetim, Dele Alli'nin 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Everton da onun sözleşmesini yaz aylarında feshetmeye hazırlanıyor. 
  • Dele Alli, İtalya yolcusu!

    Eğer durum böyle olursa Milan veya Inter oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.