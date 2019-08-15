Dün akşam oynanan Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayarak maçın bir süre durmasına neden olan Fester Abdü, Youtube Türkiye'de oldukça popüler bir isim. Gerçek ismi Fester Abdü olan Youtube'da Deli Mi Ne takma ismini kullanıyor. İşte Fester Abdü'nün hayatı ve kariyeri...

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Gerçek adı Ali Abdüsselam Yılmaz olan Fester Abdü, 1993 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu beden eğitimi bölümünden mezun oldu.

Bir dönem Survivor 2018 All Star yarışmasına katılması gündeme gelen Fester Abdü'nün YouTube'ta 4 buçuk milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra sporla da ilgili olan Fester Abdü, kano sporcusudur. Çukurova Üniversitesi'nin kano takımında bir çok yarışa katılmış ve başarılara imza atmıştır.