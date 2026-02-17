Canlı
        Deliha oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Deliha filmi konusu nedir, nerede çekildi?

        Deliha filmi hakkında merak edilenler! Deliha filmi konusu nedir, nerede çekildi?

        Türk sinemasının sevilen romantik komedilerinden Deliha, yeniden televizyon ekranlarına geliyor. Filmin senaryosunu başrol oyuncusu Gupse Özay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Eğlenceli hikâyesi ve renkli karakterleriyle hafızalara kazınan yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve çekim detayları yeniden merak konusu oldu. Peki, Deliha filmi nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte filme dair merak edilenler…

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:16
        Televizyon yayın akışında yer almasıyla birlikte Deliha filmi bir kez daha gündeme geldi. Gupse Özay’ın hayat verdiği Zeliha karakteriyle dikkat çeken yapım, vizyona girdiği tarihten bu yana mizah dozu yüksek sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği film; konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği mekanlarla izleyiciler tarafından araştırılıyor. Deliha ne zaman yayımlandı, hangi şehirde çekildi ve kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

        DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

        DELİHA FİLMİ OYUNCULARI VE İSİMLERİ

        Gupse Özay- Zeliha

        Derya Alabora - Aysel

        Cihan Ercan - Cemal

        Barış Arduç - Cemil

        Zeynep Çamcı - Meryem

        Hülya Duyar - Fatma

        Cenk Durmazel - Fevzi

        Korhan Herduran - Tayyar

        DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

        2014 yılında vizyona giren Deliha filmi çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

