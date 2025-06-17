Della Miles ile Muhammed Kay Marston, DMD'li çocukların hikâyesini seslendirdi

Michael Jackson ile Whitney Houston'un yıllarca vokalistliğini yapan, 2019'ta Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan Della Miles, Muhammed Kay Marston ile Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 6 yaşındaki Çınar Güzel ve 10 yaşındaki Recep Açıkgöz'ün hikâyesini işleyen 'Umudun Ardından' şarkısını seslendirdi.

Della Miles

Turgay Evren'in sözlerini yazdığı, Ali Tolga Demirtaş'ın bestelediği şarkı, sosyal medyada kısa sürede 130 binden fazla izlenmeye ulaştı.

DMD kas hastalığına ilişkin farkındalığın artırılmasının hedeflendiği, Çınar Güzel ve Recep Açıkgöz'ün de yer aldığı şarkının klibi, İstanbul ve Ankara'da çekildi.

Bandırmada müzik öğretmenliği yapan Bahar Özbek'in geri vokal olarak katkıda bulunduğu şarkı, müzik platformlarından dinlenebiliyor.