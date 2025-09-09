DEM Parti'den komisyon açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre Doğan, CHP’de yaşanan gelişmelere yönelik şunları söyledi:

"Türkiye'de yıllardır siyasi operasyonları çok konuşuyoruz. Hukuk dışı bir durumla karşı karşıyayız. Öyle ki halk iradesine darbe yapılarak belediyelere atanan kayyumlarla tezahür eden antidemokratik uygulamalar artık il kongrelerine kadar ulaşmış durumda. Bir il kongresinin iptali istemiyle hukuk mahkemelerine dava açılamaz. Bu tartışma götürür bir konu değil. Son derece net bir konu. Bu açıdan baktığımızda da bu karar hukuk dışı ve meşru değil. Açılması halinde de hukuk mahkemelerinin, eğer hukuk devleti iddianız varsa, bu davaları görevsizlik sebebiyle reddetmeleri gerekir. Ancak biz burada böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Niye? Çünkü yapılmak istenen aslında muhalefete siyaset sahnesinde yeni bir dizayn. Bunu açıkça görüyoruz. Pek çok adımı da farklı şekillerde şu ana kadar atıldı zaten. Bir siyasi partinin kongresinde eğer usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddialarınız varsa bunu da kesin bir biçimde izleme ve karara bağlama yetkisi yalnızca Yüksek Seçim Kurulundadır. Biz bu nedenle diyoruz ki hangi siyasi partiye yönelik olursa olsun antidemokratik uygulamaların karşısındayız."