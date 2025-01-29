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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'nin yol haritası: 81 ilde ‘Terörsüz Türkiye Projesi’ anlatılacak | Son dakika haberleri

        DEM Parti'nin yol haritası: 81 ilde ‘Terörsüz Türkiye Projesi’ anlatılacak

        DEM Parti, 1 Şubat itibarıyla 81 ilde Terörsüz Türkiye projesine ilişkin süreci anlatmak için ziyaret turuna çıkacak. İmralı heyeti de bazı sanatçı ve STK temsilcileri ile buluşacak. Heyetin önümüzdeki hafta AK Parti ile de temas kurması bekleniyor.

        Giriş: 29.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:22
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        DEM Parti 'Terörsüz Türkiye' projesini anlatılacak
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        DEM Parti, ikinci İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. Temasların süreceği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre 1 Şubat itibarıyla DEM Parti'nin eş genel başkanları ve milletvekilleri ile parti meclisi ve MYK üyeleri illere gidecek. Terörsüz Türkiye Projesi ile ilgili süreç anlatılacak.

        Habertürk’e konuşan DEM Parti kaynakları il ziyaretleri ile ilgili “amaç barış ve çözümün toplumlaştırılması” ifadelerini kullandı.

        STK, SANATÇILAR VE AYDINLAR ZİYARET EDİLECEK

        DEM Parti İmralı heyeti ise, kısa süre içinde sivil toplum kuruluşları, bazı sanatçılar ve aydınlarla buluşacak. Bu isimler arasında 2013-2015 dönemindeki süreçte akil insanlar heyetlerinde yer alan bazı kişilerin de olması bekleniyor.

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        AK PARTİ İLE TEMASA GEÇİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

        Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın ise sürecin yol haritası için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. DEM Parti İmralı heyetinin de sürecin yasal çerçevesini netleştirmek amacıyla AK Parti ile temasa geçeceği ifade ediliyor.

        Terörle Mücadele Yasası, İnfaz Yasası ve Anayasa’da yapılabilecek değişiklikler, kayyum uygulamasının kaldırılması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlıklarına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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