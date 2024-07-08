DEM Partinin başlattığı yürüyüş Hakkari'de bitti

DEM Partinin Van'dan başlattığı yürüyüş Hakkari'de sona erdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Vandan başlattığı yürüyüş 6. gününde Hakkaride son buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındırın da aralarında bulunduğu partililer, çarşı merkezine kadar yürüdü. Hatimoğulları, (ortada) Valilik önünde açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:38 facebook

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