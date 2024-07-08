Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DEM Partinin başlattığı yürüyüş Hakkari'de bitti

        DEM Partinin Van'dan başlattığı yürüyüş Hakkari'de sona erdi

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Vandan başlattığı yürüyüş 6. gününde Hakkaride son buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındırın da aralarında bulunduğu partililer, çarşı merkezine kadar yürüdü. Hatimoğulları, (ortada) Valilik önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Partinin başlattığı yürüyüş Hakkari'de bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Vandan başlattığı yürüyüş 6. gününde Hakkaride son buldu.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındırın da aralarında bulunduğu partililer, çarşı merkezine kadar yürüdü. Katılımcılar, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra parti binasına geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?