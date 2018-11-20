Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt!

20.11.2018 - 07:41 | Güncelleme:

Yeniden Okan Kurt ile barışacağı sık sık gündeme gelen Demet Akalın, kendisine maymun diyen takipçisine sert yanıt verdi. Akalın, takipçisine "patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt" yanıtıyla olay oldu. Akalın'ın bu yorumu takipçilerini de ikiye böldü

  • 1 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Demet Akalın, Instagram'da takipçilerine verdiği sert yanıtlarla biliniyor.

  • 2 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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    Son zamanlarda evine haciz gelmesiyle gündeme gelen ve Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sosyal medyada çok aktif...

  • 3 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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    Akalın, kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara yanıt vermekte hiçbir zaman gecikmiyor. 

  • 4 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen bir takipçisine verdiği yanıtla da gündem olan Akalın, bu sefer de kendisine "Maymun" diyen bir takipçisine kızdı.

  • 5 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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    Akalın, takipçisine "Patlıcan burnunla bana maymun demek... Hoşt!" yanıtıyla olay oldu. Akalın'ın bu yorumu takipçilerini de ikiye böldü.

  • 6 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 7 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 8 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 9 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 10 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 11 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 12 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 13 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 14 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 15 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 16 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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  • 20 Demet Akalın'dan 'maymun' yorumuna sert yanıt! - Magazin haberleri
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