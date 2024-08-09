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        Haberler Magazin Demet Akalın'dan su faturası isyanı: 18 bin TL gelmiş - Magazin haberleri

        Demet Akalın'dan su faturası isyanı: 18 bin TL gelmiş

        Demet Akalın, Bodrum'daki evine gelen su faturası karşısında neye uğradığını şaşırdı. Akalın, "Oturmadığım eve 18 bin lira su parası gelmiş" diyerek isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:58
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        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez adeta çileden çıktı.

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        Bodrum'daki yazlık evine gelen su faturası karşısında şoke olan Demet Akalın, yaptığı paylaşıma Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip isyan etti.

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        "18 BİN LİRA GELMİŞ"

        Demet Akalın, yayımladığı mesajda "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: AA, İHA, X

        #Demet Akalın
        #SU FATURASI
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