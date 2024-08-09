Demet Akalın'dan su faturası isyanı: 18 bin TL gelmiş
Demet Akalın, Bodrum'daki evine gelen su faturası karşısında neye uğradığını şaşırdı. Akalın, "Oturmadığım eve 18 bin lira su parası gelmiş" diyerek isyan etti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez adeta çileden çıktı.
Bodrum'daki yazlık evine gelen su faturası karşısında şoke olan Demet Akalın, yaptığı paylaşıma Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip isyan etti.
"18 BİN LİRA GELMİŞ"
Demet Akalın, yayımladığı mesajda "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: AA, İHA, X