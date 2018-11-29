Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi.
Hira Kurt, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.
Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, "Patlatmış Hira'ya bak." dedi.
Demet Akalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eski eşi Okan Kurt'la ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
* Asla ‘bekarlık sultanlıktır’ demiyorum. Çok bekar hayatı yaşamıyorum. Sadece bir gün Gülben ile dışarı çıktım. Dün de mesajlaştık, nereye gidelim oraya mı buraya mı en son sinemaya gittik.
* Kafa boşaltmak için kız arkadaşlarıma döndüm. Şu an iyiyim. İşten işe koşturduğum için.
* Yani birisi yok Allah korusun.
* Biz severek ayrıldık. Başımıza gelenler fazla talihsizdi. Hiç sevilmediğim hissiyatına kapıldım. Kızım için ondan vazgeçtim. Yapmam lazımdı.
* Her şeyi düşünmekte özgürler. Bir sürü usulsüz şey oldu. Tazminatlar ödedi. Benim evim nasıl kayın biraderimin ofisi olabilir?
* Benim avukatımın o an orada olmaması olayları bu raddeye getirdi.
* Okan bana ‘Biraz toparlayıp karşına öyle çıkmak istiyorum’ dedi. Sanırım ‘o arada bana bir şey yapma’ demek istedi. .
* İlk 15-20 gün Okan’a inanılmaz sinirli ve kızgındım. Artık merhabalaşıyoruz.
* Okan ile maç bile seyrediyordum bir tek ofsayta kafam basmıyordu.
* Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.
* Baba baba! diye çığlıklar atan kız, Okan’a ‘baba sen gelme eve annem gider’ diyormuş. Onun o tavrını görünce yumuşadım.
* Okan’ın da haksızlığa uğradığını düşünüyorum.
* Aile şirketi sonuçta. Sabahın köründe bizi bıraktı, gitti geldi. Ne için? Hiç için. Onun emeklerine de üzülüyorum.
* İnsanlara kendimi anlatacak takatim yok.
* Dövmeyi sildirmek aklımın ucundan bile geçmedi. ‘Sakladı’ falan diyorlar ama yok öyle bir şey. Hayatıma dair yaptığım en güzel şey. Kolumdaki de onun aldığı bileklik zaten…
* Okan’ın sırtında komple benim portrem var.
* Ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Demet Akalın isminin önüne ‘bekar’ kelimesi olmuyor. Koyamıyorum.
* Çok kırgın ve üzgündüm. Sinirliydim. Yeni toparladım.
* Evden bütün fotoğrafları kaldırdım. Okuldan aile fotoğrafı istemişler. Hira da çerçeveye koymuş. Salonda bir tane fotoğrafımız duruyor. Şu an psikolojim düzeldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.