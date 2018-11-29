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* Asla ‘bekarlık sultanlıktır’ demiyorum. Çok bekar hayatı yaşamıyorum. Sadece bir gün Gülben ile dışarı çıktım. Dün de mesajlaştık, nereye gidelim oraya mı buraya mı en son sinemaya gittik.

* Kafa boşaltmak için kız arkadaşlarıma döndüm. Şu an iyiyim. İşten işe koşturduğum için.