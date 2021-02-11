İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!

Koronavirüs testi pozitif çıkan iş insanı Okan Kurt evinde karantinaya girdi. Kurt ile temaslı olan Demet Akalın da izole oldu. Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek sosyal medya hesabından böyle isyan etti: Covid testiniz pozitif çıkınca "Merhaba" dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık.. Ah ah.

ALİŞAN DUYURDU

Şarkıcı Alişan, önceki gün Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

"BENİM TESTİM NEGATİF"

Kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak. Benim testim de negatif.

Akalın ile Kurt, yaklaşık 6 gün önce 7 yaşına basan kızları Hira için evde bir sürpriz kutlama organize etmişti.

Etkinliğe dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle aralarında Alişan ve Buse Varol'un da yer aldığı sınırlı sayıda kişi katılmıştı.